В Хорватии умерла пострадавшая при землетрясении девушка

Умерла 15-летняя девушка, которая пострадала во время землетрясения в Загребе в воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HRT.

Девушка оказалась под завалами в квартире на улице Джорджичева в воскресенье утром, когда в Загребе произошло мощное землетрясение.

С утра воскресенья она находилась в критическом состоянии в реанимации детской поликлиники.

"Несмотря на все усилия врачей спасти ее, девушка умерла от серьезных травм", - сказал врач Горан Роич.

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в воскресенье утром в хорватской столице Загребе, вызвав панику, эвакуацию больниц и разрушения зданий, включая знаменитый столичный собор - все это на фоне частичного блокирования из-за коронавируса.

В результате землетрясения пострадали 17 человек.