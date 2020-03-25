У Литві від коронавірусу померли вже 4 людини, зараження є і у Сеймі

У Литві кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зросла до 255 випадків, померли вже четверо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Станом на 9.00 25 березня міністерство охорони здоров'я Литви повідомило про 255 випадків зараження коронавірусом та дві смерті.

Однак протягом дня стало відомо про ще двох померлих від COVID-19.

Також коронавірус дістався і до литовського парламенту.

Вірус діагностовано у працівниці канцелярії.

"Шановні, інформуємо, що коронавірус (COVID–19) підтверджений у одного працівника нашої канцелярії. Канцелярія вже встановила контакти хворого в парламенті (їх було всього кілька). Всі, у кого був контакт, поінформовані особисто", - сказано в листі, який розіслали співробітникам.

Парламент вжив усіх необхідних заходів, засідання відбудеться, але депутати прийдуть в зал тільки голосувати.

Наступного вівторка в Сеймі пройдуть пленарні засідання, але члени парламенту прийдуть до зали тільки проголосувати, а внесення законопроєктів, їх обговорення зможуть спостерігати зі своїх кабінетів.

нагадаємо, МОЗ Литви розпорядився на час карантину обмежити в аптеках продаж ліків і дезінфікуючих засобів в одні руки.