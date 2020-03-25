В Литве от коронавируса умерли уже 4 человека, заражение есть и в Сейме

В Литве количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 255 случаев, умерли уже четверо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По состоянию на 9.00 25 марта министерство здравоохранения Литвы сообщило о 255 случаях заражения коронавирусом и двух смертях.

Однако в течение дня стало известно о еще двух умерших от COVID-19.

Также коронавирус добрался и до литовского парламента.

Вирус диагностирован у работницы канцелярии.

"Уважаемые, информируем, что коронавирус (COVID–19) подтвержден у одного работника нашей канцелярии. Канцелярия уже установила контакты больного в парламенте (их было всего несколько). Все, у кого был контакт, проинформированы лично", - сказано в письме. Который разослали сотрудникам.

Парламент принял все необходимые меры, заседание состоится, но депутаты придут в зал только голосовать.

В следующий вторник в Сейме пройдут пленарные заседания, но члены парламента придут в зал только проголосовать, а внесение законопроєктів, их обсуждения смогут наблюдать из своих кабинетов.