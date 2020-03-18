Литва обмежила продаж ліків і дезінфекторів: в одні руки - одна упаковка
МОЗ Литви розпорядився на час карантину обмежити в аптеках продаж ліків і дезінфікуючих засобів в одні руки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Delfi.
На час карантину заборонено продавати або видавати в одні руки більше ніж по одній упаковці безрецептурних ліків. Цей порядок затверджений рішенням міністра охорони здоров'я і глави Державного операційного центру з екстремальних ситуацій Ауреліюса Вериги.
Обмежується і продаж дезінфектантів. Уже в середу у Вільнюсі в деяких аптеках в одні руки відпускали лише одну упаковку дезінфікуючої рідини.
Як зазначає МОЗ, "тепер держава зобов'язана за можливості обмежувати кількість дезінфектантів в одні руки, щоб дезінфікуючі засоби були доступні більшій кількості жителів".
Через поширення коронавірусу в понеділок в Литві оголошено карантин. Поки його термін - два тижні.
Як повідомлялось, через ажіотаж покупців британські супермаркети обмежують продаж товарів в одні руки.