Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Литва створила гуманітарні коридори для повернення громадян України

Міністр охорони здоров’я Нідерландів впав від знесилення під час дебатів у парламенті

Пандемія коронавірусу не вплинула на готовність сил НАТО - генсек

В МЗС пояснили, чи можуть українці завершити відпочинок у Єгипті, попри пандемію






Литва обмежила продаж ліків і дезінфекторів: в одні руки - одна упаковка

Середа, 18 березня 2020, 16:14

МОЗ Литви розпорядився на час карантину обмежити в аптеках продаж ліків і дезінфікуючих засобів в одні руки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Delfi.

На час карантину заборонено продавати або видавати в одні руки більше ніж по одній упаковці безрецептурних ліків. Цей порядок затверджений рішенням міністра охорони здоров'я і глави Державного операційного центру з екстремальних ситуацій Ауреліюса Вериги. 

Читайте також
Латвія, Литва та Естонія оголосили нові заходи по боротьбі з коронавірусом

Обмежується і продаж дезінфектантів. Уже в середу у Вільнюсі в деяких аптеках в одні руки відпускали лише одну упаковку дезінфікуючої рідини.

Як зазначає МОЗ, "тепер держава зобов'язана за можливості обмежувати кількість дезінфектантів в одні руки, щоб дезінфікуючі засоби були доступні більшій кількості жителів". 

Через поширення коронавірусу в понеділок в Литві оголошено карантин. Поки його термін - два тижні.

Як повідомлялось, через ажіотаж покупців британські супермаркети обмежують продаж товарів в одні руки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua