Литва обмежила продаж ліків і дезінфекторів: в одні руки - одна упаковка

МОЗ Литви розпорядився на час карантину обмежити в аптеках продаж ліків і дезінфікуючих засобів в одні руки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Delfi.

На час карантину заборонено продавати або видавати в одні руки більше ніж по одній упаковці безрецептурних ліків. Цей порядок затверджений рішенням міністра охорони здоров'я і глави Державного операційного центру з екстремальних ситуацій Ауреліюса Вериги.

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Обмежується і продаж дезінфектантів. Уже в середу у Вільнюсі в деяких аптеках в одні руки відпускали лише одну упаковку дезінфікуючої рідини.

Як зазначає МОЗ, "тепер держава зобов'язана за можливості обмежувати кількість дезінфектантів в одні руки, щоб дезінфікуючі засоби були доступні більшій кількості жителів".

Через поширення коронавірусу в понеділок в Литві оголошено карантин. Поки його термін - два тижні.

Як повідомлялось, через ажіотаж покупців британські супермаркети обмежують продаж товарів в одні руки.