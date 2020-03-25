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В Угорщині від коронавірусу помер 37-річний заступник посла Британії

Середа, 25 березня 2020, 20:41

В Угорщині після зараження коронавірусом помер заступник голови британської дипломатичної місії в Будапешті Стівен Дік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

37-річний дипломат помер в Угорщині у вівторок, підтвердили в МЗС Британії. Згідно з біографією, опублікованою на сайті уряду Британії, він обіймав посаду заступника британського посла в Угорщині з грудня.

Смерть дипломата призвела до того, що кількість жертв коронавірусу в Угорщині досягла 10, згідно з офіційним повідомленням угорського уряду, опублікованим раніше в той же день, в якому говориться тільки про те, що в результаті вірусу помер британський громадянин.

"Стівен був відданим дипломатом і представляв свою країну з великою майстерністю і пристрастю. Його буде не вистачати всім тим, хто знав його і працював з ним" – заявив глава МЗС Британії Домінік Рааб.

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Коронавірус Угорщина
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