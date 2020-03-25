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В Венгрии от коронавируса умер 37-летний заместитель посла Британии

Среда, 25 марта 2020, 20:41

В Венгрии после заражения коронавирусом скончался заместитель главы британской дипломатической миссии в Будапеште Стивен Дик.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

37-летний дипломат умер в Венгрии во вторник, подтвердили в МИД Британии. Согласно биографии, опубликованной на сайте правительства Великобритании, он занимал должность заместителя британского посла в Венгрии с декабря.

Смерть дипломата привела к тому, что количество жертв коронавируса в Венгрии достигла 10, согласно официальному сообщению венгерского правительства, опубликованным ранее в тот же день, в котором говорится только о том, что в результате вируса скончался британский гражданин.

"Стивен был преданным дипломатом и представлял свою страну с большим мастерством и страстью. Его будет не хватать всем тем, кто знал его и работал с ним", – заявил глава МИД Британии Доминик Рааб.

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Коронавирус Венгрия
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