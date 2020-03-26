Коронавірус: Угорщина не штрафуватиме українців за протерміновані документи

Угорщина не буде штрафувати громадян України за протерміновані документи на час дії обмежувальних заходів, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення МЗС за результатами відео конференції міністра Дмитра Кулеби з його угорським колегою Петером Сійярто.

Зокрема, глава МЗС Угорщини запевнив, що в цей особливий період громадян України в Угорщині не будуть штрафувати за протерміновані документи.

"Угорський уряд дозволив продовжити термін дії документів і віз на перебування в Угорщині на час обмежувальних заходів" - йдеться у повідомленні.

Дмитро Кулеба також висловив вдячність угорській стороні за дозвіл на транзит громадян України, які їдуть на Батьківщину з інших країн ЄС.

Нагадаємо, минулого тижня Україна домовилася з Угорщиною про дозвіл на транзитний переїзд українських громадян з Австрії та Хорватії.