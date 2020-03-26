Коронавирус: Венгрия не будет штрафовать украинцев за просроченные документы

Венгрия не будет штрафовать граждан Украины за просроченные документы на время действия ограничительных мероприятий, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение МИД по результатам видео-конференции министра Дмитрия Кулебы с его венгерским коллегой Петером Сийярто.

В частности, глава МИД Венгрии заверил, что в этот особый период граждан Украины в Венгрии не будут штрафовать за просроченные документы.

"Венгерское правительство разрешило продлить срок действия документов и виз на пребывание в Венгрии на время ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Дмитрий Кулеба также выразил благодарность венгерской стороне за разрешение на транзит граждан Украины, которые едут на Родину из других стран ЕС.

Напомним, на прошлой неделе Украина договорилась с Венгрией о разрешении на транзитный переезд украинских граждан из Австрии и Хорватии.