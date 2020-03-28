Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Українців з польського кордону вивезли 500 рейсами, черг немає - МВС

Польща хоче дозволити літнім і "самоізольованим" виборцям обирати президента поштою

РФ провела PR-операцію в Італії завдяки ультраправому депутату з Німеччини - Bild

Число померлих від коронавірусу у Франції наблизилось до 2 тисяч, заражених – майже 33 тисячі






В Україну повернулись близько 110 тисяч українців - МЗС

Субота, 28 березня 2020, 10:09

За сприяння дипломатичних установ в Україну з початку дії карантинних обмежень повернулися понад 109 тисяч українських громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оперативній інформації МЗС щодо коронавірусу.

За даними МЗС, 109 448 громадян повернулися в Україну станом на вечір 27 березня.

Читайте також
На польському кордоні утворилися довжелезні черги з українців, охочих повернутись додому

На карантині за кордоном перебуває 161 громадянин України. Найбільше у Польщі - 107 українців. 

27 українців лікуються від COVID-19 за кордоном. Найбільше - в Італії (5), Німеччині (4) і Домініканській республіці (4). 8 українців одужали за кордоном. 4 - померли. 

Нагадаємо, з 28 березня Україна повністю припинила пасажирське авіасполучення. Українці зможуть повернутись з-за кордону на батьківщину через окремі пункти пропуску на кордоні пішки або автомобілем.

За даними Держприкордонслужби, 27 березня пасажиропотік на державному кордоні зріс майже удвічі в порівнянні з попереднім днем. За день до України повернулись 37,3 тисячі громадян.

Після звістки про закриття Україною кордонів тисячі українців утворили черги на польсько-українському кордоні, намагаючись залишити територію Польщі.

Читайте також: Як Україна закриває кордони від 28 березня: пояснення МЗС

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус МЗС
powered by lun.ua