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Через коронавірус за кордоном померла четверта українка - МЗС

П'ятниця, 27 березня 2020, 10:51

За кордоном у зв’язку з пандемією коронавірусу зафіксовано смерть четвертої громадянки України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оперативній інформації МЗС. 

Згідно з даними міністерства, кількість померлих українських громадян за кордоном від COVID-19 станом на 20:00 26 березня зросла до чотирьох. Відзначається, що всі померлі - жінки. Країна перебування останньої загиблої не уточнюються. 

Як відомо, перші три українки померли в Італії, найбільш ураженій коронавірусом країні Європи. 

22 громадян України, за даними МЗС, перебувають на лікуванні у зв’язку з вірусом. 160 українців за кордоном на карантині. 8 українських громадян одужали. 

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