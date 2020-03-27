На польському кордоні утворилися довжелезні черги з українців, охочих повернутись додому

Після звістки про закриття Україною кордонів тисячі українців зібралися у пункті пропуску Корчова-Краковець, намагаючись залишити територію Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польські ЗМІ.

Про черги у Корчовій з сотень українців, які чекають на автобус, що перевезе їх через кордон, Radio Rzeszow повідомило ще напередодні. Зазначається, що наразі це єдиний діючий прикордонний перехід на кордоні з Україною у Підкарпатському воєводстві, однак він не передбачає пішого перетину кордону.

Про понад кілометрові черги з українців у Корчовій повідомила і Gazeta Wyborcza. Деякі люди у черзі чекають ще з 1 ночі п’ятниці і сподіваються на транспорт, який провезе їх через кордон.

"Вони зібралися на трасі А4, кілометр відділяє їх від польсько-українського автомобільного прикордонного переходу. Багато хто вже не вірить у можливість повернення. Люди просять води і кажуть, що до них ставляться як до худоби, істот нижчого сорту", - розповів очевидець.

На світлинах з кордону видно, що чимало українців у натовпі носять захисні маски, однак жодним чином не дотримується відстань, яку необхідно зберігати під час епідемій.

Портал RMF24 повідомив, що 26 березня кордон у Корчовій перетнули 1652 українці, які скористалися більше ніж 40 маршрутними рейсами.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.

В МЗС України пізніше уточнили, що після 27 березня можливість потрапити в Україну на приватному авто збережеться у пунктах пропуску, які надають таку можливість.