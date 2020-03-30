Майже 11,5 тис. українців чекають на евакуацію в різних країнах світу – МЗС

На евакуацію в різних країнах світу очікують майже 11,5 тисяч громадян України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу у понеділок.

"Наразі кількість громадян України, які очікують на евакуацію з різних країн світу, складає 11 449 осіб", - сказав міністр.

За його словами, ця цифра динамічна, тому що хтось евакуюється, а хтось змінює свою думку і вирішує не евакуюватися і інформує про це посольство або консульство.

"Я у зв’язку з цим хочу закликати тих громадян України, які мають засоби для проживання, існування в тій країні, де вони зараз перебувають, залишатися в цій країні. Тому що подорож - це наражання себе на небезпеку. Ви не можете здійснити тривалий переїзд, не торкаючись поверхонь, не спілкуючись з людьми, і ви ніколи не знаєте, де у вас буде ризик зараження", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що найближчі тижні будуть визначальними.

"З міркувань вашої є безпеки бажано, щоб ці тижні ви побули там, де ви перебуваєте", - наголосив міністр.