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Почти 11,5 тыс. украинцев ждут эвакуации в разных странах мира - МИД

Понедельник, 30 марта 2020, 11:35

Эвакуации в различных странах мира ожидают почти 11 500 граждан Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в понедельник.

"Сейчас количество граждан Украины, которые ожидают эвакуации из разных стран мира, составляет 11449 человек", - сказал министр.

По его словам, эта цифра динамична, так как кто-то эвакуируется, а кто-то меняет свое мнение и решает не эвакуироваться и информирует об этом посольство или консульство.

"Я в связи с этим хочу призвать тех граждан Украины, у кого есть средства для проживания в той стране, где они сейчас находятся, оставаться в этой стране. Потому что путешествие - это подвергание себя опасности. Вы не можете осуществить длительный переезд, не прикасаясь к поверхностям, не общаясь с людьми, и вы не знаете, где у вас будет риск заражения", - заявил Кулеба.

Он отметил, что ближайшие недели будут определяющими.

"В целях вашей безопасности желательно, чтобы эти недели вы побыли там, где вы находитесь", - отметил министр.

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