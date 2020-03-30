Уряд Орбана отримав розширені повноваження на час надзвичайної ситуації в Угорщині

Парламент Угорщини надав уряду повноваження керувати надзвичайною ситуацією, оголошеною через коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на 444.hu.

Новий закон підтримали 137 депутатів, 53 були проти. Закон не має обмежень у часі, і його суворо критикують опоненти в Угорщині, а також міжнародні правозахисні організації.

Уряд під час надзвичайної ситуації отримав право призупиняти застосування певних законів, відступати від закону або вживати інших надзвичайних заходів.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан пообіцяв використовувати надзвичайні повноваження "пропорційно та раціонально". Лідер опозиційної партії Jobbik Петро Якаб заявив, що закон поставив усю угорську демократію "на карантин".

Уряд оголосив надзвичайну ситуацію через коронавірус 11 березня, але згідно з Конституцією, це положення могло залишатися чинним лише протягом 15 днів без затвердження парламентом.

Законопроєкт, поданий міністром юстиції, був покликаний продовжити цей термін до "закінчення надзвичайної ситуації" через коронавірус, і в будь-якому разі очікує, що парламент більше не збиратиметься в 2020 році.

Надзвичайна ситуація також передбачає, що муніципальні органи не можуть бути розпущені; тимчасові вибори або референдуми не проводяться.

Крім того, передбачаються покарання за порушення епідеміологічних заходів, аж до тюремного ув'язнення.

Рішення про закінчення надзвичайної ситуації буде приймати уряд.