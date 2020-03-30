Правительство Орбана получило расширенные полномочия на время чрезвычайной ситуации в Венгрии
Парламент Венгрии предоставил правительству полномочия управлять чрезвычайной ситуацией, объявленной в связи с эпидемией коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.
Новый закон поддержали 137 депутатов, 53 были против. Закон не имеет ограничений во времени, и его строго критикуют оппоненты в Венгрии, а также международные правозащитные организации.
Правительство во время чрезвычайной ситуации получило право приостанавливать применение определенных законов, отступать от закона или принимать другие чрезвычайные меры.
Премьер-министр Виктор Орбан пообещал использовать чрезвычайные полномочия "пропорционально и рационально". Лидер оппозиционной партии Jobbik Петр Якаб заявил, что закон поставил всю венгерскую демократию "на карантин".
Правительство объявило чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса 11 марта, но согласно Конституции, это положение могло оставаться в силе в течение 15 дней без утверждения парламентом.
Законопроект, представленный министром юстиции, был призван продлить этот срок до "окончания чрезвычайной ситуации". Ожидается, что парламент больше не будет собираться в 2020 году.
Чрезвычайная ситуация также предусматривает, что муниципальные органы не могут быть распущены; выборы или референдумы не проводятся.
Кроме того, предусматриваются наказания за нарушение эпидемиологических мер, вплоть до тюремного заключения.
Решение об окончании чрезвычайной ситуации будет принимать правительство.