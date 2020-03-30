В Італії кількість хворих перевищила 100 тисяч, рівень смертності не знижується

Кількість підтверджених хворих на коронавірус в Італії перевищила 100 тисяч осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні дані оприлюднив Департамент цивільного захисту Італії.

В Італії з початку епідемії коронавірусу захворіли 101 739 людей. Однак кількість нових випадків за останню добу зросла всього на 1648 - найменша кількість нових за цей тиждень.

Внаслідок хвороби померли 11 591 людей, з них 812 за останні 24 години (+7,5%). Напередодні за добу померли 756 осіб.

Станом на сьогодні, в країні одужали вже 14 620 хворих на коронавірус, з них 1590 за останню добу, що є рекордним показником.

В даний час в Італії 75 528 осіб із позитивним тестом на коронавірус (цифра 101 739 враховує в тому числі померлих та тих, хто вилікувався).

Серед хворих 27 795 пацієнтів госпіталізовані із симптомами, із них 3981 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, а 43 752 перебувають у домашній ізоляції.

Серед регіонів лідером за кількістю випадків залишається Ломбардія - 42161 випадків (+1154 за добу, +2,8%). Далі йдуть Емілія-Романья - 13 531 хворих (+412, +3.1%), Венето - 8724 (+366, + 4.4%) і П’ємонт - 8712 (+506, + 6.2%).

Як повідомив раніше заступник міністра охорони здоров’я Італії П’єрпаоло Сілері, країна наближається до піку епідемії. За його словами, через тиждень, або "максимум через 10 днів" варто очікувати зниження кількості нових випадків.



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