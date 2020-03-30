В Италии число заболевших превысило 100 тысяч, уровень смертности не снижается

Число подтвержденных больных коронавирусом в Италии превысило 100 000 человек.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие данные обнародовал Департамент гражданской защиты Италии.

В Италии с начала эпидемии коронавируса заболели 101 739 человек. Однако количество новых случаев за последние сутки выросло всего на 1648 - наименьшее количество новых за эту неделю.

Вследствие болезни умерли 11 591 человек, из них 812 за последние 24 часа (+ 7,5%). За предыдущие сутки умерли 756 человек.

На сегодня в стране выздоровели уже 14 620 больных коронавирусом, из них 1590 за последние сутки, что является рекордным показателем.

В настоящее время в Италии 75 528 человек с положительным тестом на коронавирус (цифра 101 739 учитывает в том числе умерших и тех, кто вылечился).

Среди больных 27 795 пациентов госпитализированы с симптомами, из них 3981 находятся в отделениях интенсивной терапии, а 43 752 находятся в домашней изоляции.

Среди регионов лидером по количеству случаев остается Ломбардия - 42,161 случаев (+1154 в сутки, +2,8%). Далее следуют Эмилия-Романья - 13 531 больных (+412, + 3.1%), Венето - 8724 (+366, + 4.4%) и Пьемонт - 8712 (+506, + 6.2%).

Как сообщил ранее заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери, страна приближается к пику эпидемии. По его словам, через неделю, или "максимум через 10 дней" стоит ожидать снижения количества новых случаев.

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