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Коронавірус на Кіпрі: комендантська година і один вихід з дому на день

Понеділок, 30 березня 2020, 19:57

Кіпр вводить більш суворі карантинні заходи, спрямовані на уповільнення поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну оголосив, що з завтрашнього дня вводиться комендантська година з 9 години вечора і до 6 ранку.

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Від комендантської години будуть звільнені тільки ті, кому потрібно працювати в ці години і при пред'явленні форми, підписаної їх роботодавцем.

Крім того, люди можуть виходити зі своїх будинків тільки один раз на день. Але і для цього необхідно отримати дозвіл, відправивши текстове повідомлення за певним номером. Особи старше 65 років можуть отримати дозвіл, заповнивши друковану форму.

Уряд також подвоїв розмір штрафу за порушення правил пересування до 300 євро.

Супермаркети, пекарні та інші магазини роздрібної торгівлі будуть закриті у неділю, хоча можуть робити доставку додому.

В транспортних засобах дозволено лише три особи, включаючи водія. Це стосується приватних авто та таксі.

На Кіпрі зафіксовано 230 випадків захворювання коронавірусом, з них 16 за останню добу. В результаті хвороби померли 7 людей.

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Коронавірус Кіпр
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