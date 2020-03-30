Коронавирус на Кипре: комендантский час и один выход из дома в день

Кипр вводит более строгие карантинные меры, направленные на замедление распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Министр здравоохранения Константинос Иоанну объявил, что с завтрашнего дня вводится комендантский час с 9 часов вечера и до 6 утра.

От комендантского часа будут освобождены только те, кому нужно работать в эти часы и при предъявлении формы, подписанной их работодателем.

Кроме того, люди могут выходить из своих домов только один раз в день. Но и для этого необходимо получить разрешение, отправив текстовое сообщение по определенному номеру. Лица старше 65 лет могут получить разрешение, заполнив печатную форму.

Правительство также удвоило размер штрафа за нарушение правил передвижения до 300 евро.

Супермаркеты, пекарни и другие магазины розничной торговли будут закрыты по воскресеньям, хотя могут делать доставку на дом.

В транспортных средствах разрешено только три человека, включая водителя. Это касается частных авто и такси.

На Кипре зафиксировано 230 случаев заболевания коронавирусом, из них 16 за последние сутки. В результате болезни умерли 7 человек.