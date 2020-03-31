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В Італії жертвами коронавірусу стали 63 лікарі

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В Італії жертвами коронавірусу стали 63 лікарі

Вівторок, 31 березня 2020, 09:37

В Італії кількість померлих від коронавірусу серед лікарів зросла до 63.

Такими є дані італійської федерації лікарів FNOMCEO, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

В понеділок стало відомо про смерть ще двох лікарів.

Загалом же станом на 30 березня в Італії коронавірусом заразилися 8538 медичних працівників.

З них 595 заразилися протягом останньої доби.

Як повідомлялося, кількість підтверджених хворих на коронавірус в Італії перевищила 100 тисяч осіб. Внаслідок хвороби померли 11 591 людей, з них 812 за останні 24 години.

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Італія Коронавірус
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