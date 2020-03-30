У Німеччині поки не планують пом'якшувати карантин

Німеччина не планує якнайшвидшого припинення або ослаблення діючих обмежень для боротьби з коронавірусом.

Про це заявив офіційний представник уряду Штеффан Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Нам потрібні всі заходи, без сумніву. Швидкість поширення вірусу все ще занадто висока, щоб можна було послабити обмеження ", - заявив Зайберт.

Він додав, що канцлер Ангела Меркель "переконана в тому, що покладати надії, які згодом не виправдаються, буде безвідповідально ...".

Зайберт зазначив, що Меркель буде першою, хто оголосить про ослаблення заходів "на основі фактів". "Вона була б щаслива зробити це, тому що вона знає, що ці обмеження час від часу вимагають багато від багатьох людей", - додав він.

Меркель також збирається оцінити ефективність заходів в середу під час телефонної конференції з прем'єр-міністрами федеральних земель.

"Ми зможемо побачити наскільки ефективні заходи ближче до кінця цього тижня або на початку наступного тижня. Всі рішення про те, як довго повинні дотримуватися запобіжних, будуть засновані на цьому ", - сказав він.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка в Німеччині підтверджено трохи менше ніж 57 300 хворих з COVID-19. Більшість заражених людей перебувають у Баварії - майже 14 тисяч.

Читайте також: "Наступні тижні будуть ще складнішими": Меркель розповіла, як епідемія змінить життя всіх нас