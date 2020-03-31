Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии жертвами коронавируса стали 63 врача

Количество смертей от коронавируса во Франции превысило 3 тысячи

В Италии число заболевших превысило 100 тысяч, уровень смертности не снижается

В Португалии расследуют возможное убийство украинца инспекторами таможенной службы






В Германии зараженных коронавирусом - почти 62 тысячи

Вторник, 31 марта 2020, 09:51

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 61 913.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха по состоянию на утро вторника, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

583 человека умерли от COVID-19 - число погибших возросло на 128 за сутки.

Читайте также
Немецкой экономике прогнозируют падение в 2020 году на 2,8%

Количество случаев заражений выросло на 4615. Уровень распространения вируса практически не изменился - вчера зараженных было более чем на 4700 больше, чем предыдущих суток.

Германия пока не планирует скорейшего прекращения или ослабления действующих ограничений для борьбы с коронавирусом.

Канцлер Германии Ангела Меркель собирается оценить эффективность мер в среду во время телефонной конференции с премьер-министрами федеральных земель.

Читайте также: "Следующие недели будут еще сложнее": Меркель рассказала, как эпидемия изменит жизнь всех нас

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Германия
powered by lun.ua