В Германии зараженных коронавирусом - почти 62 тысячи

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 61 913.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха по состоянию на утро вторника, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

583 человека умерли от COVID-19 - число погибших возросло на 128 за сутки.

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Количество случаев заражений выросло на 4615. Уровень распространения вируса практически не изменился - вчера зараженных было более чем на 4700 больше, чем предыдущих суток.

Германия пока не планирует скорейшего прекращения или ослабления действующих ограничений для борьбы с коронавирусом.

Канцлер Германии Ангела Меркель собирается оценить эффективность мер в среду во время телефонной конференции с премьер-министрами федеральных земель.

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