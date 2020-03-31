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США виділили $1,2 млн для боротьби з коронавірусом в Україні

Вівторок, 31 березня 2020, 12:44

Уряд США надає Україні 1,2 мільйона доларів на медичну та гуманітарну допомогу для подолання епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це оголосило Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

"Уряд США виділив медичну та гуманітарну допомогу вартістю $1,2 млн, яка надаватиметься через USAID Global Health і OFDA, щоб обмежити поширення COVID-19 в Україні", - йдеться у повідомлені на Facebook-сторінці агентства.

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Фінансування має допомогти Україні зміцнити механізми лікування, мінімізувати ризик подальшого передання вірусу в медичних закладах, підготувати лабораторну мережу до масштабного тестування населення на коронавірус, підготувати групи швидкого реагування, які розглядатимуть випадки захворювання та відстежуватимуть контакти хворих.

Кошти призначені також для проведення медіа-кампаній, які інформуватимуть українців про те, як запобігти розповсюдженню вірусу.

Нагадаємо, 30 березня ЄС оголосив про виділення 80 мільйонів євро на підтримку України у рамках глобального реагування на спалах коронавірусу.

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Коронавірус США
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