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США выделили $1,2 млн для борьбы с коронавирусом в Украине

Вторник, 31 марта 2020, 12:44

Правительство США предоставляет Украине 1,2 млн долларов на медицинскую и гуманитарную помощь для преодоления эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило Агентство США по международному развитию (USAID).

"Правительство США выделило медицинскую и гуманитарную помощь на сумму $1,2 млн, которая будет предоставляться через USAID Global Health и OFDA, чтобы ограничить распространение COVID-19 в Украине", - говорится в сообщении на Facebook-странице агентства.

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Финансирование должно помочь Украине укрепить механизмы лечения, минимизировать риск последующей передачи вируса в медицинских учреждениях, подготовить лабораторную сеть к масштабному тестированию населения на коронавирус, подготовить группы быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты больных.

Средства предназначены также для проведения медиа-кампаний, информирующих о том, как предотвратить распространение вируса.

Напомним, 30 марта ЕС объявил о выделении 80 млн евро на поддержку Украины в рамках глобального реагирования на вспышку коронавируса.

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