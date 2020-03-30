Коронавірус: ЄС виділяє 80 млн євро на підтримку України

У рамках глобального реагування на спалах коронавірусу Європейська комісія оголосила про виділення коштів на підтримку України.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, який є у розпорядженні "Європейської правди".

"Україна, яка продовжує страждати від актів агресії на сході країни та незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією, також зазнала негативного впливу пандемії в усіх сферах життєдіяльності", - йдеться у повідомленні.

В Єврокомісії заявили, що ЄС продовжить підтримувати Україну в цій небаченій кризі та, щоб полегшити її вплив на систему охорони здоров’я, повсякденне життя людей та економіку, готує комплекс заходів допомоги для окремих країн-партнерів і регіону східного сусідства загалом.

"Перший пакет підтримки для України складає приблизно 80 млн євро", - зазначили в ЄК.

Загалом же в Єврокомісії заявили про спрямування 140 мільйонів євро на найнагальніші потреби у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Крім того, комісія також перенаправить використання існуючих інструментів на суму до 700 млн євро для сприяння пом'якшенню соціально-економічних наслідків коронавірусної кризи.

Представляючи ці заходи, комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та перемовин щодо розширення Олівер Варгеї зазначив: "Ми допомагаємо Україні в ці надзвичайно важкі часи. Завдяки цьому пакету підтримки ми прагнемо врятувати життя та зміцнити стійкість суспільства. Ми підтримуємо реагування України на різке зростання потреб у галузі охорони здоровʼя та соціальної допомоги, а також необхідності захисту бізнесу й робочих місць. Ми знаємо, що нам потрібно швидко та ефективно діяти для посилення державних і громадських дій".

Зазначений пакет допомоги буде спрямовано на підтримку системи охорони здоров’я України. Це дасть можливість придбати необхідні медичні засоби та обладнання, а також посилити спроможність системи охорони здоровʼя реагувати на спалах захворювання. Україна зможе скористатися і новою Ініціативою ЄС з медичної безпеки, спрямованої на посилення готовності епідеміологів і персоналу первинної медичної допомоги та консультаціями фахівців Європейського центру профілактики та контролю захворювань.

Також передбачається підтримка економіки України, зокрема малих і середніх підприємств (МСП) шляхом забезпечення ліквідності, у тому числі через міжнародні фінансові установи.ЄС в Україні прискорює запуск нової програми підтримки МСП (20 млн євро) у межах бюджету ЄС на 2020 рік, яка дасть ще 10 млн євро на гривневе кредитування малого та середнього бізнесу. Також запроваджується програма підтримки малих фермерських господарств у розмірі 25 млн євро на додаток до 26 млн євро, виділених у 2019 році.

Кошти також будуть спрямовані на підтримку найбільш постраждалих від кризи у співпраці з партнерськими громадськими організаціями.

"Ми приділяємо особливу увагу східним регіонам України, що потерпають від конфлікту, де партнери з надання гуманітарної допомоги та підтримки раннього відновлення забезпечують реагування на надзвичайну ситуацію, повʼязану з коронавірусом. Тут наша допомога передбачає придбання засобів індивідуального захисту для лікарів і дезінфікуючих засобів, а також підтримку волонтерів, які доставляють їжу та ліки літнім людям", - пояснили в Єврокомісії.