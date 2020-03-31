Епідемія в Італії: 837 смертей за добу, кількість нових хворих спадає

За минулу добу у зв’язку з коронавірусом в Італії померли 837 людей - загальна кількість жертв через пандемію склала 12 428 осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні дані оприлюднив Департамент цивільного захисту Італії.

Кількість загиблих за добу зберігається практично на тому ж рівні, що й напередодні, коли за останні 24 години було зафіксовано смерть 821 людини.

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Хороша новина в тому, що від суботи спадає кількість нових зареєстрованих хворих. У суботу їх було 5 974, у неділю 5 217, в понеділок 4 050, а у вівторок 4 053.

Від початку епідемії в Італії 105 792 людини заразились коронавірусом. Цифра включає тих, хто помер, і тих, хто вилікувався.

Всього в країні 77 635 поточних випадків зараження. 1 109 осіб за добу вилікувалися - суттєво менше, ніж було вчора (1590).

Кількість загиблих від коронавірусу в північному регіоні Ломбардія, епіцентрі зараження в Італії, зросла за добу на 381. Це менше, ніж було в понеділок, коли зростання склало 458.

Кількість випадків заражень у регіоні зросла на 1047 до приблизно 43 208.

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