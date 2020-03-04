Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Дмитро Кулеба очолить МЗС, Вадим Пристайко стає віцепрем’єром

Італія закриває всі школи і університети через коронавірус

Жодних рукостискань, обіймів і поцілунків: в Італії нові заходи проти коронавірусу

Міністр оборони Німеччини заговорила про санкції проти Росії за Сирію






Клімкін чекає на нову порцію "українського серіалу" у США після тріумфу Байдена

Середа, 4 березня 2020, 15:01

Після несподіваного виграшу колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на демократичних праймеріз в "супервівторок" у Сполучених Штатах ексміністр закордонних справ України очікує на повернення української теми до президентської кампанії в США.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку Павло Клімкін висловив у середу, реагуючи на підсумки демократичних праймеріз у 14 штатах США.

"Кульбіт з високим результатом Байдена для багатьох виявився зовсім неочікуваним, а сюрпризи - найцікавіше в політиці. До цього його майже списали. А зарано. Тепер отримаємо нову порцію "українського серіалу". Чекаємо на Джуліані з компанією, потік спекуляцій навколо сина Байдена і все, що з цим пов'язано", - написав Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також
Трамп зраду не прощає: як президент США мститься за свій імпічмент

Клімкін прогнозує, що команда Трампа намагатиметься обіцяти Україні різні преференції, щоб отримати компромат на Байдена.

"Можливість приїзду Трампа до Києва, наприклад 8 травня, і залучення США до теми Донбасу теж виглядатимуть тепер в іншому світлі", - пише Клімкін.

"Ми продовжимо бути заручником внутрішньої політики у США і в цьому маємо мегаризики на фоні стану економіки та процесу трансферу влади в Росії", - застеріг ексміністр.

Нагадаємо, у так званий "супервівторок" колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг у десяти штатах на праймеріз Демократичної партії, але сенатор Берні Сандерс виграв у найбільшому - Каліфорнії.

Детальніше читайте у статті: "Суперповернення Байдена: як один день перекроїв вибори у США".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Трамп
powered by lun.ua