Климкин ждет новой порции "украинского сериала" в США после триумфа Байдена

После неожиданного результата бывшего вице-президента США Джо Байдена на демократических праймериз в "супервторник" в Соединенных Штатах экс-министр иностранных дел Украины ожидает возвращения украинской темы в президентскую кампанию в США.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение Павел Климкин высказал в среду, реагируя на итоги демократических праймериз в 14 штатах США.

"Кульбит с высоким результатом Байдена для многих оказался совсем неожиданным, а сюрпризы - самое интересное в политике. До этого его почти списали. А рано. Теперь получим новую порцию "украинского сериала". Ждем Джулиани с компанией, поток спекуляций вокруг сына Байдена и все, что с этим связано", - написал Климкин на своей странице в Facebook.

Климкин прогнозирует, что команда Трампа пытаться обещать Украине различные преференции, чтобы получить компромат на Байдена.

"Возможность приезда Трампа в Киев, например 8 мая и привлечения США к теме Донбасса тоже будут выглядеть теперь в ином свете", - пишет Климкин.

"Мы продолжим быть заложником внутренней политики в США, и в этом есть мегариски на фоне состояния экономики и процесса трансфера власти в России", - предостерег экс-министр.