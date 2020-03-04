Суперповернення Байдена: як один день перекроїв вибори у США

"Супервівторок" – надважливий день на праймеріз Демократичної партії. Цього дня голосують відразу 14 штатів та одна територія США і розподіляється аж третина делегатів від тих, які в липні на партійному з’їзді оберуть єдиного кандидата, що стане головним суперником Дональда Трампа на президентських виборах.

Цього разу "супервівторок" став справді переломним і приніс суперрезультати для того, кому багато хто вже сказав "Прощавай". Ніч на середу стала моментом політичного воскресіння колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який стартував на праймеріз із серією поразок і, здавалося, безнадійно завалював кампанію.

Але американська політика довела, що вміє бути непередбачуваною.

Відразу двоє кандидатів, що відбирали голоси у Байдена, за кілька днів до "супервівторка" несподівано знялися з перегонів, а у переддень голосування – офіційно підтримали колишнього віцепрезидента та долучилися до його агітаційної кампанії.

Це повністю змінило розклад сил.

У підсумку Байден вирвався на перше місце за кількістю делегатів. Ба більше, він переміг аж у десятьох штатах.

Його найсерйозніший опонент, сенатор-соціаліст Берні Сандерс, посів перше місце лише у чотирьох штатах. І хоча він "взяв" головний трофей дня, "найбагатшу" на делегатів Каліфорнію, та ці результати стали абсолютним розчаруванням для того, хто ще вчора вважав його недосяжним фаворитом.

Ще один підсумок дня: передвиборчі перегони у Демократичній партії США перетворилися на двобій.

Усі інші кандидати безнадійно відстали від фаворитів. При цьому ексмеру Нью-Йорка Майклу Блумбергу не допомогли навіть астрономічні витрати на рекламну кампанію: його досвід довів, що самі лише ролики на YouTube перемогу на виборах у США не створюють.

Як воскресили Байдена

Карколомний і для багатьох неочікуваний результат Байдена на праймеріз "супервівторка" створили відразу кілька подій, які розвивалися дуже стрімко, викликавши ефект доміно.

Першою стала переконлива перемога Байдена у Південній Кароліні в суботу.

"Європейська правда" вже писала, що після провального старту на праймеріз в Айові та Нью-Гемпширі штаб колишнього віцепрезидента покладав якщо не останні, то великі надії на Південну Кароліну, штат зі значною частиною чорношкірих виборців.

Однак тамтешні результати стали навіть більшим успіхом, ніж очікували у штабі кандидата.

Байден отримав 48,4%, відірвався від Берні Сандерса майже утричі та розгромив усіх своїх поміркованих конкурентів, які на попередніх праймеріз відбирали його голоси.

Колишній мер з Індіани Піт Бутеджедж, на якого покладали свої надії чимало американських виборців, та сенаторка Емі Клобушар не виграли жодного делегата. Після нетривалих роздумів обидва не тільки усвідомили, що точно не отримають ключі від Білого дому, але й вчинили геть неочікувано.

Не чекаючи на наступні праймеріз, вони взялися... рятувати колишнього опонента.

У неділю про вихід з перегонів заявив Бутеджедж, у понеділок – Клобушар. А за лічені години до "супервівторка" вони обоє підтримали кандидатуру Джо Байдена – і зробили це публічно, у вкрай важливому для виборів Техасі, який дає дуже велику кількість виборщиків.

Клобушар вийшла на сцену у Далласі разом із Байденом, аби запевнити виборців, що саме той здатен об'єднати країну і "повернути гідність" інституту президентства.

Бутеджедж також з’явився поруч із Байденом у тому ж Далласі на іншій події, закликавши своїх прихильників підтримати колишнього віцепрезидента, який, за його словами, "відновить душу нації".

Цікаво, що Бутеджедж зважився на публічну підтримку свого учорашнього конкурента після телефонного дзвінка від колишнього президента Барака Обами, нині найпопулярнішого політика в партії. За даними американських ЗМІ, Обама нібито не змушував його прямо висловити підтримку своєму колишньому віцепрезиденту, але попросив Бутеджеджа оцінити свій вплив, який зберігається і після його виходу з перегонів.

Навіть для такої бурхливої кампанії, як нинішня, цей ланцюжок подій став непересічним. І за підсумками "супервівторка" Байден точно не міг би розраховувати на такий тріумф, якби його опоненти не знялися безпрецедентно рано і не оголосили про його підтримку.

Але навіть це саме собою не давало Байдену гарантій.

Тим більше, що окрім Сандерса у нього лишався ще один опонент-центрист – Майкл Блумберг. Але зрештою вдалося впоратися і з цим.

Від Півдня до Півночі

Остаточні результати "супервівторка" ще не встановлені, але, за прогнозом The New York Times, Джо Байден лідирує з орієнтовно 670 делегатами. Берні Сандерс – другий з 589.

Утім, важлива не тільки кількість делегатів, але й кількість штатів, що підтримали колишнього віцепрезидента. Вона матиме психологічний ефект на наступних праймеріз, підвищуючи шанси на виграш.

Тут можна говорити про справжній тріумф: Байден отримав перемогу у 10 штатах, Сандерс – у чотирьох.

Байден показав сильні результати на півдні, у штатах зі значною часткою чорношкірих виборців: Оклахомі, Арканзасі, Теннессі, Вірджинії і Північній Кароліні та Алабамі (у останньому він у чотири рази випередив Сандерса!). І, що дивовижно, до більшості з них Байден навіть не приїздив з агітаційними турами, бо без того був впевнений у своїй перемозі.

Це було очікувано: Джо Байден, що був віцепрезидентом за першого чорношкірого президента США, загалом має велику підтримку серед чорношкірих виборців. А ще за нього голосують люди похилого віку та мешканці приміських районів, як свідчать дані екзитпо (натомість Сандерса більше підтримують молодь та латиноамериканці).

Та повернемося до результатів Байдена.

Його успіх у ще трьох північних штатах – Міннесоті, Массачусетсі та Мені – стала несподіванкою. Зокрема, у Міннесоті основна боротьба донедавна розгорталася між сенаторкою Емі Клобушар від цього штату і Берні Сандерсом. Але Клобушар знялася з виборів на користь Байдена – і її виборці цього заклику дослухалися. Байден став переможцем.

Ще два штати, Массачусетс та Мен, вважалися територією крайніх лівих кандидатів. На цьому фланзі Сандерс має конкурента на праймеріз – Елізабет Воррен, тож вони поділили голоси виборців. Натомість Байден після зняття двох інших кандидатів-центристів об’єднав їхні голоси і виявився першим.

Та найбільша інтрига цієї ночі була навколо Техасу.

Недарма саме тут кандидат проводив свою фінальну агітаційну кампанію, і саме тут Бутеджедж та Клобушар оголосили про його підтримку.

Праймеріз у цьому штаті є дуже вагомими. Тут визначаються 228 делегатів, тобто близько 5% голосів на підсумковому демократичному конвенті, де буде офіційно обраний суперник Трампа.

Значна частина населення тут – латиноамериканці, тож за рахунок них Сандерс розраховував стати першим. Але щойно почали надходити перші результати, стало очевидно, що легкої перемоги для нього не буде: обидва кандидати йшли нога в ногу, а згодом Байден вирвався вперед.

Ніч руйнування надій

Голосування у Техасі було примітним ще й з іншої причини. Як з’ясувало опитування, на долю праймеріз у Техасі найбільше вплинули виборці, які визначилися із кандидатом в останній момент.

Майже половина з них підтримали Джо Байдена, пише CNN.

Очевидно, що об’єднання кандидатів навколо Байдена повернуло надію тим виборцям, які втратили віру у ймовірну перемогу Байдена та були готові шукати інших кандидатів

Натомість для Берні Сандерса ця ніч стала невдачею, зруйнувавши його плани стрімко набрати швидкість і стати безальтернативним лідером перегонів.

Головною перемогою соціаліста стала Каліфорнія.

Це – особливий штат.

Це – оплот Демократичної партії. Тут визначається приблизно кожен десятий делегат, що обиратиме кандидатів від демократів. А ще тут – багато латиноамериканців, тобто виборців Сандерса.

Результати праймеріз у Каліфорнії ще підраховують і офіційне оголошення через специфіку підрахунку в цьому штаті може затягнутися. Але вже зараз очевидно, що хоч Сандерс і здобув перше місце (трохи більше ніж 33% голосів), але його результат менший за очікуваний.

Натомість Байден у Каліфорнії показав кращий результат, ніж сподівався – він другий із майже 24%. Блумберг – третій із прогнозованими 15%.

А ще цікаво те, що понад 13% голосів виборців просто "згоріли", бо відійшли кандидатам, які знялися з виборів: Бутеджеджу, Клобушар і Стеєру. Річ у тім, що у Каліфорнії можна голосувати на праймеріз наперед, тому частина виборів проголосували ще до того, як їхні кандидати оголосили про припинення участі у перегонах.

До слова, левова частка цих голосів могла би відійти Байдену, але змінити свій голос ці виборці вже не можуть.

Окрім головного призу, тобто Каліфорнії, Сандерс виграв тільки ще три штати – Вермонт, сенатором від якого він є, Колорадо та Юту. Це – зовсім не той результат, на який він розраховував ще кілька днів тому.

Гроші не рятують

Та за підсумками "супервівторка" є той, хто зазнав ще більшої поразки, ніж Сандерс.

Це – мільярдер та медіамагнат Майкл Блумберг.

Попри, без перебільшення, гігантські інвестиції, його кампанія зазнала фіаско.

Від початку стратегія Блумберга фокусувалася саме на штатах "супервівторка". Мільярдер пізно, лише в листопаді оголосив про намір брати участь у перегонах, тому вирішив пропустити праймеріз у перших чотирьох шатах, та зосередився на зборі делегатів у 14 штатах "супервівторка".

На рекламу в цих штатах він витратив пів мільярда доларів.

Блумберг – один з найбагатших людей світу, зі статками у $55,5 млрд він обіймає дев'яту сходинку в рейтингу Forbes, тож він може дозволити собі такі витрати.

Та навіть за американськими мірками $500 млн – це шалена сума, порівнювана з вартістю всієї багатомісячної кампанії інших кандидатів. Мільярдер викупив усю рекламу на Youtube у цих штатах та скупив значну частину ефірної телереклами.

Але ці гроші виявились викинутими на вітер.

Блумберг переміг тільки на одній території – в Американському Самоа, де проголосували "аж" 350 людей.

За рахунок інших штатів він, ймовірно, виграє близько 100 делегатів з 1257, які розігрувалися на праймеріз "супервівторка". Проте для багатьох виборців постало очевидне питання: навіщо йому тепер йти далі?

Коли Блумберг оголосив про свою участь у перегонах, то обґрунтовував своє рішення слабкістю Байдена та неспроможністю нікого іншого конкурувати із Сандерсом. Але тепер, коли Байден "відродився", то продовження участі Блумберга у праймеріз лише допомагатиме Сандерсу! Адже голоси "поміркованих демократів", тобто центристів, і далі будуть розпорошені, а сенатору Вермонту буде легше зібрати більшість делегатів.

Тому цілком імовірно, що вже ближчим часом Блумберг може оголосити про припинення участі у виборах.

Аналогічне запитання постало і перед сенаторкою Елізабет Воррен, яка змагається за голоси ліберальних виборців, як і Берні Сандерс. Вона, як і Блумберг, може розраховувати лише на близько сотні делегатів. А найбільш прикрі новини цієї ночі для неї надійшли з її рідного Массачусетсу, де вона фінішувала лише третьою.

Та якщо Блумберг "відкушує" рейтинг у Байдена, то соціалістка Воррен робить те саме із Сандерсом, зменшуючи його шанси виграти демократичну номінацію.

Втім, кампанія Воррен до останнього наполягала, що продовжуватиме боротьбу аж до липня. Навіть за умов, коли сенаторка не виграла жодного штату. Воррен сподівається, що влітку на партійному з’їзді в Мілуокі ніхто з кандидатів не отримає більшості делегатів, й тоді настане її зоряний час.

Усі проти Трампа

У той час як у демократів боротьба кількох серйозних суперників звелася до двобою, у штабі Дональда Трампа, спостерігаючи за цим, святкували перемогу.

У Республіканській партії теж відбуваються праймеріз і теж був "супервівторок", але на ньому інтриги немає: Дональд Трамп очікувано виграв в усіх штатах. У чинного президента США немає серйозних конкурентів серед однопартійців, а праймеріз є звичайною формальністю.

Тому основна увага республіканців сконцентрована на виборах у таборі опонентів.

Отже, у партії президента запевняють, що нинішній розвиток подій – їм на користь. Республіканці сподіваються, що вихід до "фіналу", з одного боку, лівого сенатора Сандерса, представника так званого "прогресивного крила" партії, який не є членом партії, але має підтримку багатьох рядових партійців, а з іншого – надії партійного істеблішменту Байдена – посилить розкол у Демпартії.

"Результати лише збільшують ймовірність того, що жоден кандидат не матиме достатньо делегатів для перемоги в першому турі на з'їзді, що означає лише більше хаосу!" – йдеться у заяві менеджера кампанії Трампа Бреда Парскеле, яку він випустив цієї ночі.

Говорити про "розкол" у Демпартії, напевно, не можна, але посилення ворожнечі між її течіями справді не виключене. І це особливо впадає у вічі на тлі монолітної єдності однопартійців Трампа, у яких чинний президент має підтримку понад 94% виборців.

Тож перед кандидатами-демократами стоїть непроста задача: конкурувати так, щоби не пересварити своїх виборців. Адже вибори – це не олімпіада, "просто участі" у них недостатньо. І перед Байденом, і перед Сандерсом стоїть мета – знайти підтримку найширшого кола виборців, щоби у фінальному двобої перемогти чинного президента США.

Автор: Христина Бондарєва,

журналістка "Європейської правди"