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Меркель висловила підтримку новому уряду України

П'ятниця, 6 березня 2020, 19:56

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила підтримка новому уряду України на чолі з Денисом Шмигалем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Приємно, що саме канцлер Німеччини Ангела Меркель серед перших світових лідерів привітала прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля із обранням та запросила з офіційним візитом до Берліна! "Німецький уряд буде і надалі підтримувати Вас і Ваш уряд!", - наголосила канцлер. Danke Deutschland!" - написав посол.

Як повідомлялося, Євросоюз вважає, що попередній український уряд на чолі з Олексієм Гончаруком досяг доброго прогресу, і сподівається, що новий уряд на чолі з Денисом Шмигалем продемонструє аналогічну рішучість проводити реформи.

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