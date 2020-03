У ЄС відреагували на зміну уряду в Україні

Євросоюз вважає, що попередній український уряд на чолі з Олексієм Гончаруком досяг доброго прогресу, і сподівається, що новий уряд на чолі з Денисом Шмигалем продемонструє аналогічну рішучість проводити реформи.

Відповідну заяву ЄС у своєму Twitter опублікував кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Доброго прогресу було досягнуло у рамках попереднього уряду на чолі з прем'єр-міністром Гончаруком протягом останніх 6 місяців у здійсненні широкої та амбітної програми реформ, яка містить реалізацію Угоди про асоціацію ЄС-Україна", - йдеться у заяві.

EU on #Ukraine reshuffle: "Good progress was achieved under the previous Gov, headed by PM Honcharuk, over the past 6 months, in the pursuit of a broad and ambitious reform agenda, which includes implementation of the EU-Ukr AA." 1/2

"Ми очікуємо, що новий уряд продемонструє аналогічний ступінь рішучості проводити ці реформи, зокрема боротьбу з корупцією та корисливими інтересами і у важливих секторах, зокрема фінансовому. Верховенство права залишається наріжним каменем стабільності, економіки та інвестицій", - додали в Брюсселі.

..."We expect the new Gov to demonstrate a similar degree of determination to pursue these reforms, incl the fight against corruption& vested interests & in important sectors, incl financial sector. The Rule of Law remains the cornerstone of econ stability & investments." 2/2