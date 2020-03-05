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У ЄС відреагували на зміну уряду в Україні






У ЄС відреагували на зміну уряду в Україні

Четвер, 5 березня 2020, 15:24

Євросоюз вважає, що попередній український уряд на чолі з Олексієм Гончаруком досяг доброго прогресу, і сподівається, що новий уряд на чолі з Денисом Шмигалем продемонструє аналогічну рішучість проводити реформи.

Відповідну заяву ЄС у своєму Twitter опублікував кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Доброго прогресу було досягнуло у рамках попереднього уряду на чолі з прем'єр-міністром Гончаруком протягом останніх 6 місяців у здійсненні широкої та амбітної програми реформ, яка містить реалізацію Угоди про асоціацію ЄС-Україна", - йдеться у заяві.

"Ми очікуємо, що новий уряд продемонструє аналогічний ступінь рішучості проводити ці реформи, зокрема боротьбу з корупцією та корисливими інтересами і у важливих секторах, зокрема фінансовому. Верховенство права залишається наріжним каменем стабільності, економіки та інвестицій", - додали в Брюсселі.

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