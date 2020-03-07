ЄС зробив заяву перед початком суду у справі MH17

ЄС вважає початок судового процесу у справі збитого над Донбасом у 2014 році авіалайнера рейсу MH17 важливою віхою на шляху встановлення справедливості і притягнення винних до відповідальності.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля від імені Європейського союзу, повідомляє "Європейська правда".

"Початок кримінального процесу 9 березня знаменує собою важливу віху на шляху встановлення істини і досягнення справедливості щодо жертв рейсу MH17 і їх найближчих родичів, а також притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за катастрофу рейсу MH17" - йдеться у заяві.

Європейський союз знову заявив про свою повну впевненість у незалежності та професіоналізмі судових процедур.

"По мірі продовження кримінального розслідування Об'єднаної слідчої групи ЄС закликає всі держави, включаючи Російську Федерацію, повною мірою співпрацювати зі слідством відповідно до Резолюції 2166 РБ ООН" - йдеться у заяві.

Рейс MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий над східною Україною в 2014 році, загинули всі 298 пасажирів і членів екіпажу.

Четверо підозрюваних, троє росіян і українець, повинні постати перед судом заочно 9 березня.

Очікується, що суд над підозрюваними у збитті літака розтягнеться на 25 тижнів.