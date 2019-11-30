З'явилися нові деталі суду у справі МН17

Суд над підозрюваними у збитті на сході України літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH-17 розтягнеться на 25 тижнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Справу розглядатимуть троє суддів Окружного суду Гааги. Судовий комплекс "Схіпхол" розташований в 50 км від Гааги і в декількох кілометрах від аеропорту "Схіпхол". Засідання транслюватимуть наживо, для журналістів обладнають спеціальний пресцентр.

Розгляд справи розтягнеться на 25 тижнів: 9-13 березня 2020 року; 23-27 березня 2020 року; 8 червня — 3 липня 2020 року; 31 серпня — 13 листопада 2020 року; 1 лютого — 26 березня 2021 року.

Спеціально під справу МН17 в Нідерландах змінили законодавство, щоб дозволити проводити частину судових слухань англійською мовою. Свідки, які не зможуть бути присутніми в залі суду, матимуть можливість свідчити через відеозв’язок.

Об'єднана слідча група (JIT) раніше назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це - Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт"). Їм висунуть звинувачення в убивстві.

Попередні результати розслідування катастрофи слідчі JIT представили у травні минулого року. Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

JIT заявляє, що вплив РФ поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання так званої "ДНР", а контактні особи з РФ щоденно зв'язувались із донбаськими сепаратистами перед збиттям літака.

Перехоплені телефонні розмови між бойовиками "ДНР" і російськими чиновниками розкривають роль помічника президента РФ Владислава Суркова у призначенні і керівництві апаратом "ДНР".

Літак "Малайзійських авіаліній" було збито в небі над Донбасом у липні 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.