ЕС сделал заявление перед началом суда по делу MH17

ЕС считает начало судебного процесса по делу сбитого над Донбассом в 2014 году авиалайнера рейса MH17 важной вехой на пути установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля от имени Европейского союза, сообщает "Европейская правда".

"Начало уголовного процесса 9 марта знаменует собой важную веху на пути установления истины и достижения справедливости в отношении жертв рейса MH17 и их ближайших родственников, а также привлечение к ответственности лиц, ответственных за крушение рейса MH17", - говорится в заявлении.

Европейский союз вновь заявил о своей полной уверенности в независимости и профессионализме судебных процедур.

"По мере продолжения уголовного расследования Объединенной следственной группы ЕС призывает все государства, включая Российскую Федерацию, в полной мере сотрудничать со следствием согласно Резолюции 2166 СБ ООН", - говорится в заявлении.

Рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит над восточной Украиной в 2014 году, погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.

Четверо подозреваемых, трое россиян и украинец, должны предстать перед судом заочно 9 марта.

Ожидается, что суд над подозреваемыми в збитті самолета растянется на 25 недель.