Польща оголосила санітарний контроль на кордонах з Німеччиною і Чехією

Польща вирішила запровадити санітарний контроль на своїх кордонах з Німеччиною та Чехією, щоб запобігти подальшому поширенню коронавірусу, заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wprost.

Це перше подібне рішення в Європі. Перевірки на кордоні з Німеччиною розпочнуться 9 березня.

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Зокрема запровадять санітарний контроль на поїздах. "Ми здійснюватимемо санітарний контроль на кордонах з Німеччиною та Чехією на головних переїздах. Чотири переходи із Німеччиною, один з Чехією", - сказав прем'єр-міністр.

"На початку ми охопимо автобусний транспорт, буде перевірка в автобусах, де більше восьми пасажирів", - додав він.

На сьогодні Польща повідомила про 16 випадків коронавірусу.