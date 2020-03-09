Польща оголосила санітарний контроль на кордонах з Німеччиною і Чехією
Понеділок, 9 березня 2020, 14:58
Польща вирішила запровадити санітарний контроль на своїх кордонах з Німеччиною та Чехією, щоб запобігти подальшому поширенню коронавірусу, заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у понеділок.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wprost.
Це перше подібне рішення в Європі. Перевірки на кордоні з Німеччиною розпочнуться 9 березня.
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Зокрема запровадять санітарний контроль на поїздах. "Ми здійснюватимемо санітарний контроль на кордонах з Німеччиною та Чехією на головних переїздах. Чотири переходи із Німеччиною, один з Чехією", - сказав прем'єр-міністр.
"На початку ми охопимо автобусний транспорт, буде перевірка в автобусах, де більше восьми пасажирів", - додав він.
На сьогодні Польща повідомила про 16 випадків коронавірусу.
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