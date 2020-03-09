Польша объявила санитарный контроль на границах с Германией и Чехией
Понедельник, 9 марта 2020, 14:58
Польша решила ввести санитарный контроль на своих границах с Германией и Чехией, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в понедельник.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wprost.
Это первое подобное решение в Европе. Проверки на границе с Германией начнутся 9 марта.
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В частности введут санитарный контроль на поездах. "Мы будем осуществлять санитарный контроль на границах с Германией и Чехией на главных переездах. Четыре перехода с Германией, один из Чехией", - сказал премьер-министр.
"В начале мы охватим автобусный транспорт, будет проверка в автобусах, где более восьми пассажиров", - добавил он.
На сегодня Польша сообщила о 16 случаях коронавируса.
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