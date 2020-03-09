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В Іраку вбили двох військових США

Понеділок, 9 березня 2020, 16:25

У північно-центральному Іраку ворожі сили вбили двох військових США, які консультували та супроводжували сили безпеки Іраку у ході місії з ліквідації твердині терористів ІДІЛ у гірській місцевості.

Про це йдетьcя в заяві операції "Рішуча підтримка", повідомляє "Європейська правда".

Загибель сталася 8 березня. Імена військових наразі не розголошують до сповіщення родичів відповідно до політики Міністерства оборони США.

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На території Іраку перебувають близько 5 тисяч американських військових. Вони здійснюють підготовку іракських сил безпеки і допомагають в операціях проти терористичної організації "Ісламська держава".

США заявили наприкінці січня, що прагнуть розмістити в Іраку протиракетний комплекс Patriot для протидії Ірану.

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