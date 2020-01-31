США попросили в Іраку дозволу на розгортання системи Patriot

США заявили в четвер, що прагнуть розмістити в Іраку протиракетний комплекс Patriot для протидії Ірану і запроваджуватимуть нові санкції проти іранського режиму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Міністр оборони Марк Еспер заявив у четвер, що США попросили Ірак дозволу на розгортання системи протиракетної оборони внаслідок реакції Ірану на вбивство його генерала Кассема Сулеймані. Іран здійснив ракетний обстріл, яким поранив десятки американських військових і залишив 50 осіб із черепно-мозковими травмами.

"Батареї Patriot, батальйон Patriot - це не маленька організація, вона є відносно великою, тому всю їхню механіку потрібно відпрацьовувати, і це, насправді, триває", - сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, стоячи поряд з Еспером в Пентагоні.

5 січня парламент Іраку прийняв резолюцію з вимогою припинити присутність іноземних військ в Іраку після повітряних ударів США, в результаті яких загинули іранський генерал Касем Сулеймані і іракський командувач Абу Махді аль-Мухандіс. Трамп відповів, пригрозивши Багдаду санкціями, "яких вони ніколи не бачили", якщо американським військам доведеться покинути Ірак.

На території Іраку перебувають близько 5 тисяч американських військових. Вони здійснюють підготовку іракських сил безпеки і допомагають в операціях проти терористичної організації "Ісламська держава".

Водночас 30 січня спецпредставник США з питань Ірану Браян Гук оголосив про нові санкції проти Іранської організації з атомної енергії та її керівника Алі Акбара Салехі в рамках розширеної кампанії максимального тиску адміністрацією Трампа.