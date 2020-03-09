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В Ираке убили двух военных США

Понедельник, 9 марта 2020, 16:25

В северо-центральном Ираке враждебные силы убили двух военных США, которые консультировали и сопровождали силы безопасности Ирака в ходе миссии по ликвидации оплота террористов ИГИЛ в горной местности.

Об этом говорится в заявлении операции "Решительная поддержка", сообщает "Европейская правда".

Гибель произошла 8 марта. Имена военных пока не разглашают до извещения родственников в соответствии с политикой Министерства обороны США.

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На территории Ирака находятся около 5000 американских военных. Они осуществляют подготовку иракских сил безопасности и помогают в операциях против террористической организации "Исламское государство".

США заявили в конце января, что стремятся разместить в Ираке противоракетный комплекс Patriot для противодействия Ирану.

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