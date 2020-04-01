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Поліція Франції виписала 359 тис. штрафів за порушення карантину

Середа, 1 квітня 2020, 10:58

За два тижні карантину французька поліція виписала 359 тисяч штрафів за порушення обмежень.

Про це заявив глава МВС Франції Крістоф Кастанер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Actu.fr.

Крім того, за час дії обмежувальних заходів було проведено 5,8 мільонів перевірок на вулицях французьких міст і сіл.

"Мій обов'язок полягає в нагляді за тим,я к дотримується карантин, щоб захистити французів" - заявив Кастанер.

З 17 березня у Франції поліція може вимагати від громадян на вулиці спеціальний дозвіл, який обгрунтовує причину перебування конкретного громадянина за межами дому.

Штраф за порушення складає 135 євро. У разі повторного порушення протягом 15 днів сума штрафу зростає до 200 євро і може сягати 3700 євро і 6 місяців ув'язнення у разі чотирьох порушень протягом періоду, меншого за 30 днів.

Нагадаємо, у Франції протягом останньої доби від коронавірусу померли 499 людей – це найбільше з початку епідемії.

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Коронавірус Франція
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