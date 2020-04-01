Поліція Франції виписала 359 тис. штрафів за порушення карантину

За два тижні карантину французька поліція виписала 359 тисяч штрафів за порушення обмежень.

Про це заявив глава МВС Франції Крістоф Кастанер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Actu.fr.

Крім того, за час дії обмежувальних заходів було проведено 5,8 мільонів перевірок на вулицях французьких міст і сіл.

"Мій обов'язок полягає в нагляді за тим,я к дотримується карантин, щоб захистити французів" - заявив Кастанер.

З 17 березня у Франції поліція може вимагати від громадян на вулиці спеціальний дозвіл, який обгрунтовує причину перебування конкретного громадянина за межами дому.

Штраф за порушення складає 135 євро. У разі повторного порушення протягом 15 днів сума штрафу зростає до 200 євро і може сягати 3700 євро і 6 місяців ув'язнення у разі чотирьох порушень протягом періоду, меншого за 30 днів.

Нагадаємо, у Франції протягом останньої доби від коронавірусу померли 499 людей – це найбільше з початку епідемії.