Полиция Франции выписала 359 тысяч штрафов за нарушение карантина

За две недели карантина французская полиция выписала 359 тысяч штрафов за нарушение ограничений.

Об этом заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Actu.fr.

Кроме того, за время действия ограничительных мер было проведено 5,8 миллиона проверок на улицах французских городов и сел.

"Моя обязанность заключается в надзоре за тем, как соблюдается карантин, чтобы защитить французов", - заявил Кастанер.

С 17 марта во Франции полиция может потребовать от граждан на улице специальное разрешение, которое обосновывает причину пребывания конкретного гражданина за пределами дома.

Штраф за нарушение составляет 135 евро. В случае повторного нарушения в течение 15 дней сумма штрафа возрастает до 200 евро и может достигать 3700 евро и 6 месяцев заключения в случае четырех нарушений в течение периода меньше 30 дней.

Напомним, во Франции за последние сутки от коронавируса умерли 499 человек - это больше всего с начала эпидемии.