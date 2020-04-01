Новий максимум смертності від коронавірусу у Франції: за добу померли майже 500 людей

У Франції протягом доби від коронавірусу померли 499 людей – це найбільше з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані МОЗ Франції.

Всього з початку епідемії у Франції померли 3523 людини.

Загалом було зафіксовано понад 52 тисячі випадків зараження, підтверджених тестами,з них понад 8,5 тисяч – у понеділок і вівторок. Це зростання складає 30% всіх випадків зараження.

З симптомами коронавірусної хвороби у Франції наразі госпіталізовані 22757 осіб. З них 5565 перебувають у реанімації, що на 458 більше, ніж попереднього дня.

34% госпіталізованих – молодші 60 років, 60% - перебувають у віці від 60 до 80 років. 68 пацієнтам менше 30 років.

З початку епідемії видужали і були виписані з лікарень 9444 людини.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що країна має самостійно виробляти необхідну кількість медичних масок для забезпечення своїх потреб.

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