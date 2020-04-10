Суд у Східній Німеччині дозволив прогулянки на узбережжі моря, попри карантин

Регіональний суд у Східній Німеччині ухвалив рішення про те, що місцеві мешканці можуть на великодні вихідні відпочивати на узбережжі Балтійського моря, попри карантинні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Вищий суд Грайфсвальду ухвалив рішення про те, що заборона уряду землі Мекленбург-Передня Померанія приїздити у популярні місця відпочинку на узбережжя Балтійського моря непропорційно обмежує свободи людей. Водночас для мешканців інших федеральних земель заборона зберігається.

Критики такої заборони з боку місцевої влади наполягали, що вважають її беззмістовною, тому що на просторому узбережжі ризик тісного контакту і зараження значно нижчий, аніж у місті.

Судді, аргументуючи своє рішення, зазначили, що зараз на узбережжі буде значно менше людей, ніж зазвичай, тому що туди не зможуть приїхати німці з інших регіонів та іноземні туристи.

У рішенні суду також назвали "незрозумілим" рішення суду виключити столицю землі Шверін та її околиці з територій, куди поїздки заборонені.

Місцева влада погодилася з рішенням, але закликала людей, які все ж поїдуть на відпочинок, дотримуватися дистанції 2 метри, щоб зменшити ризик зараження.

На цих вихідних у регіоні очікується тепла і сонячна погода.

Нагадаємо, канцлерка Ангела Меркель заявила, що Німеччина зберігатиме обмеження, запроваджені для стримування поширення коронавірусної інфекції, щонайменше до 19 квітня. Водночас, вчора міністр охорони здоров'я Німеччини зазначав, що перші послаблення карантинних обмежень можливі після великодніх свят.

Заходи у різних федеральних землях відрізняються. Найбільш жорсткі обмеження запровадили Баварія та Саарланд.

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