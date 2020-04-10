Суд в Восточной Германии разрешил прогулки на побережье моря, несмотря на карантин

Региональный суд в Восточной Германии принял решение о том, что местные жители могут в пасхальные выходные отдыхать на побережье Балтийского моря, несмотря на карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Высший суд Грайфсвальда принял решение о том, что запрет правительства земли Мекленбург-Передняя Померания приезжать в популярные места отдыха на побережье Балтийского моря непропорционально ограничивает свободу людей. В то же время для жителей других федеральных земель запрет сохраняется.

Критики такого запрета со стороны местных властей настаивали, что считают его бессмысленным, так как на просторном побережье риск тесного контакта и заражения значительно ниже, чем в городе.

Судьи, аргументируя свое решение, отметили, что сейчас на побережье будет значительно меньше людей, чем обычно, потому что туда не смогут приехать немцы из других регионов и иностранные туристы.

В решении суда также назвали "непонятным" решение суда исключить столицу земли Шверин и ее окрестности из территорий, куда поездки запрещены.

Местные власти согласились с решением, но призвали людей, которые все же поедут на отдых, соблюдать дистанцию ​​2 метра, чтобы уменьшить риск заражения.

На этих выходных в регионе ожидается теплая и солнечная погода.

Напомним, канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия будет сохранять ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, по меньшей мере до 19 апреля. В то же время, вчера министр здравоохранения Германии отмечал, что первые ослабление карантина возможны после пасхальных праздников.

Мероприятия в различных федеральных землях отличаются. Наиболее жесткие ограничения ввели Бавария и Саар.

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