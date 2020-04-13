Коронавірус у Британії: загиблих вже більше 11 тисяч

Протягом останньої доби від коронавірусу у Британії померли 717 людей, загальна кількість загиблих зросла до 11 329.

Такими є дані Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту Британії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Темпи зростання кількості померлих від коронавірусу протягом останньої доби продовжили зниження. Так, в неділю повідомлялося про 737 смертей, у суботу і п’ятницю – 917 і 980 відповідно.

Серед померлих протягом останньої доби – пацієнт у віці 17 років.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом зросла до 88 821. Це на 4542 більше ніж в неділю, напередодні темпи зростання заражень були вищими – попереднього дня зафіксували 5288 нових заражень.

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Раніше міністр охорони здоров’я Метт Хенкок запевнив, що система охорони здоров’я справляється з навантаженням.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб все ще заміщає Бориса Джонсона на посту прем’єра, поки він одужує від коронавірусу.

Рааб головував на нараді, присвяченій спалаху хвороби в понеділок вранці, і пізніше очолить пресконференцію уряду, хоча офіційне підтвердження продовження терміну карантину очікується тільки в кінці цього тижня.

Урядовці неодноразово наполягали на тому, що жодного рішення щодо ймовірного послаблення обмежень не буде прийнято доти, поки Науково-консультативна група з надзвичайних ситуацій не проаналізує фактичні дані про вплив заходів соціального дистанціювання.