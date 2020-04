Епідемія у Британії: добова кількість загиблих знизилась після рекордного зростання

У Британії вперше за кілька днів суттєво знизилась кількість померлих від коронавірусу за добу. Загальна кількість загиблих перевищила 10 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту.

На вечір 12 квітня, загальна кількість померлих від Covid-19 у лікарнях Британії досягла 10 612 осіб.

За добу померли 737 хворих. Таким чином, кількість загиблих вперше знизилася після того, як два дні поспіль реєстрували більше 900 летальних випадків.

Нагадаємо, рекордним показником для Британії стали 980 загиблих за добу 10 квітня.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом зросла до 84279. Це на 5288 більше, ніж попереднього дня. Загалом тест на коронавірус здали майже 353 тисячі британців.

Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок запевнив, що система охорони здоров’я справляється з навантаженням.

Ми збільшуємо можливості надавати допомогу пацієнтам у критичному стані, порівняно з нашими спроможностями перед епідемією. Зараз у нас вже 2295 вільних місць у відділеннях інтенсивної терапії – на 150 більше, ніж учора… Кожен, кому потрібна буде допомога від національної системи охорони здоров’я, отримає її", - зазначив Метт Хенкок.

