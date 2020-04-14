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Епідемія у Франції: кількість загиблих наближається до 15 тисяч

Вівторок, 14 квітня 2020, 09:21

Кількість загиблих від коронавірусу у Франції наближається до 15 тисяч.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланнями на BFMTV, про це повідомив генеральний директор Головного управління охорони здоров'я французького міністерства охорони здоров'я Жером Саломон.

За останню добу від коронавірусу у Франції померли 574 хворих, збільшивши загальну кількість загиблих від коронавірусу в країні до 14 967 осіб.  Напередодні повідомляли про 561 загиблого. 

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З них 335 хворих померли у лікарнях та 239 – у будинках для літніх людей.

У відділеннях інтенсивної терапії перебуває 6821 хворий на коронавірус, за минулу добу госпіталізували 227 осіб.

Загальна кількість пацієнтів у реанімації знижується вже п'ятий день поспіль, за останню добу – на 24 людини.

"Динаміка, яку ми бачимо останніми днями, свідчить, що Франція зараз – на стадії "високого плато", - зазначив Жером Саломон.

Нагадаємо, вчора президент Франції Еммануель Макрон оголосив про продовження карантину для протидії поширенню коронавірусу до 11 травня.

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Коронавірус Епідемія у цифрах Франція
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