Франція продовжила карантин до 11 травня
Франція продовжила карантин для протидії поширенню коронавірусу до 11 травня.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосив вчора увечері президент Франції Еммануель Макрон.
"Епідемія починає сповільнюватись і надія повертається, але нам потрібно буде дотримуватися найсуворішого карантину до 11 травня", - зазначив Еммануель Макрон.
Нових обмежень не запроваджують, але всі діючі залишаються чинними.
Після 11 травня карантин поступово почнуть послаблювати, але не виключено, що для груп ризику – людей похилого віку та тих, хто має хронічні хвороби – обмеження доведеться продовжити ще на якийсь час.
Як саме країна буде поетапно виходити з карантину, планують деталізувати в окремому плані. Його презентують через 15 днів.
Серед деталей, які вже розкрив президент у своїй промові:
- після 11 травня почнуть відкривати школи, запроваджуючи при цьому особливі заходи безпеки; університети продовжать працювати дистанційно до літа;
- бари, ресторани, кіно, музеї та інші подібні заклади перший час лишатимуться зачинені;
- буде запроваджено "масковий режим" для всіх у громадських місцях;
- кордони залишаються зачиненими "до нового наказу".
Крім того, країна буде розширювати тестування на усіх, хто має підозрілі симптоми.
Програми державної підтримки неповної зайнятості продовжать діяти. Для підтримки найбільш постраждалих сфер – готельно-ресторанної, туристичної, культурної – підготують окремий план.
Обіцяють соціальну допомогу і тим родинам, які внаслідок карантину опинились у дуже скрутному фінансовому становищі.
Нагадаємо, Франція почала закривати школи, ресторани та культурні заклади з 15 березня, а з 17 березня зобов’язала людей пояснювати вихід з дому. З 8 квітня мешканцям Парижу заборонили займатися фізичними вправами у денний час.
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