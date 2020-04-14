Франція продовжила карантин до 11 травня

Франція продовжила карантин для протидії поширенню коронавірусу до 11 травня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосив вчора увечері президент Франції Еммануель Макрон.

"Епідемія починає сповільнюватись і надія повертається, але нам потрібно буде дотримуватися найсуворішого карантину до 11 травня", - зазначив Еммануель Макрон.

Читайте також Італійський регіон Венето зняв деякі "коронавірусні" обмеження

Нових обмежень не запроваджують, але всі діючі залишаються чинними.

Після 11 травня карантин поступово почнуть послаблювати, але не виключено, що для груп ризику – людей похилого віку та тих, хто має хронічні хвороби – обмеження доведеться продовжити ще на якийсь час.

Як саме країна буде поетапно виходити з карантину, планують деталізувати в окремому плані. Його презентують через 15 днів.

Серед деталей, які вже розкрив президент у своїй промові:

- після 11 травня почнуть відкривати школи, запроваджуючи при цьому особливі заходи безпеки; університети продовжать працювати дистанційно до літа;

- бари, ресторани, кіно, музеї та інші подібні заклади перший час лишатимуться зачинені;

- буде запроваджено "масковий режим" для всіх у громадських місцях;

- кордони залишаються зачиненими "до нового наказу".

Крім того, країна буде розширювати тестування на усіх, хто має підозрілі симптоми.

Програми державної підтримки неповної зайнятості продовжать діяти. Для підтримки найбільш постраждалих сфер – готельно-ресторанної, туристичної, культурної – підготують окремий план.

Обіцяють соціальну допомогу і тим родинам, які внаслідок карантину опинились у дуже скрутному фінансовому становищі.

Нагадаємо, Франція почала закривати школи, ресторани та культурні заклади з 15 березня, а з 17 березня зобов’язала людей пояснювати вихід з дому. З 8 квітня мешканцям Парижу заборонили займатися фізичними вправами у денний час.

Читайте також: Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину.