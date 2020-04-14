Эпидемия во Франции: число погибших приближается к 15 тысячам

Количество погибших от коронавируса во Франции приближается к 15 тысячам.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщил генеральный директор Главного управления здравоохранения французского министерства здравоохранения Жером Саломон.

За последние сутки от коронавируса во Франции умерли 574 больных, увеличив общее количество погибших от коронавируса в стране до 14 967 человек. Накануне сообщали о 561 погибшем.

Из них 335 больных умерли в больницах и 239 - в домах престарелых.

В отделениях интенсивной терапии находится 6821 больной коронавирусом, за минувшие сутки госпитализировали 227 человек.

Общее количество пациентов в реанимации снижается уже пятый день подряд, за последние сутки - на 24 человека.

"Динамика, которую мы видим в последние дни, свидетельствует, что Франция сейчас - на стадии "высокого плато", - отметил Жером Саломон.

Напомним, вчера президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантина для противодействия распространению коронавируса до 11 мая.