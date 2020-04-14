У Латвії за порушення самоізоляції чоловіка оштрафували на 2 тис. євро

У Латвії чоловіка, який порушив зобов’язання про сувору самоізоляцію, оштрафували на 2 тисячі євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Latvijas Avīze.

У Латвії чоловіка, який повинен був знаходитися на суворій самоізоляції, оштрафували на 2 тисячі євро. Поліція з’ясувала, що 30-річний громадянин, попри зобов’язання залишатися вдома, вийшов з дому та вирушив у поїздку на своєму авто.

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Поки що це перший в країні випадок застосування максимального штрафу за порушення карантину.

За латвійським Кодексом про адміністративні правопорушення, за порушення карантинних обмежень передбачається покарання у розмірі від 10 до 2 тисяч євро для фізичних осіб та від 140 до 5 000 євро – для юридичних осіб.

Нагадаємо, раніше у місті Алуксне чоловіка оштрафували на 1000 євро за регулярне недотримання дистанції у громадських місцях.

У Латвії станом на 12 квітня було підтверджено 655 випадків захворювання на коронавірус та 5 летальних випадків. У лікарнях перебувають 44 хворих, з них троє – у важкому стані.